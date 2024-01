Riforme, Meloni: come Renzi? Referendum non su me ma su futuro Nazione

Roma, 4 gen. (askanews) - "É una riforma di cui vado fiera e sento dire di tutto, il referendum, la Meloni come Renzi... Me la farénno pagare? Non lo so... Però il referendum non è su di me, perché io sono il presidente di questa Nazione. Il referendum è sul futuro di questa Nazione e quello su cui gli italiani devono scegliere e votare è che futuro vogliono per questa Nazione, al netto del percorso di questo governo".

Così la premier Giorgia Meloni in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sulla riforma istituzionale che introduce il Premierato e l'eventuale referendum che ci sarà nel caso in cui non raggiunga la maggioranza qualificata in Parlamento.

"Non è un referendum sul governo o su Giorgia Meloni - ha aggiunto - ma su cosa deve accadere dopo".

"Io - ha sottolineato Meloni - ho fatto quello che i cittadini mi hanno chiesto di fare perché era scritto nel nostro programma e lo abbiamo fatto. Spero si possa avere una maggioranza parlamentare, non sono molto ottimista su questo, sono franca. Se non ci dovesse essere lo chiederemo agli italiani".