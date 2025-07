Ricostruzione Ucraina: KPMG chiama a raccolta le imprese

Roma, 10 lug. (askanews) - In vista dell'avvio della quarta edizione della Ukraine Recovery Conference, KPMG ha organizzato un side event per approfondire il ruolo della dimensione umana nel piano di ricostruzione dell'Ucraina.

Pier Luigi Verbo, Partner KPMG, Head of Public Sector, ha dichiarato: "Noi partiamo da un concetto che il capitale umano, le capacità, le competenze, i talenti siano il fattore strategico, la leva più importante per consentire un programma di ricostruzione duraturo e sostenibile. In questa dimensione abbiamo deciso di approfondire durante il nostro side event come si affronta la riqualificazione e la ricostruzione del capitale umano anche attraverso la leva digitale e, allo stesso tempo, vogliamo analizzare il benessere economico ed il benessere in termini di salute mentale, fisica".

L'iniziativa si pone l'obiettivo di riunire rappresentanti di alto livello del settore pubblico e privato nel tentativo di ricercare sinergie che possano risultare strategiche per il piano di ricostruzione.

Rosanna Casella, Direttrice programmazione e controllo di gestione di INPS, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Credo che sia fondamentale per la ricostruzione in Ucraina creare una rete, quindi ritengo sia importante pensare da subito a un sistema in rete che garantisca una presenza fisica, ma anche una presenza digitale che metta in rete tutti i soggetti. In tal senso, sarà importante definire un piano di azioni, condividerlo, stabilire quindi dei ruoli e lasciare spazio di crescita al ruolo che potranno avere i soggetti privati insieme ai soggetti pubblici per la presa in carico dei bisogni e la ricostruzione nei contesti socioeconomici nei quali la guerra ha maggiormente inciso".

L'appuntamento organizzato da KPMG ha rappresentato l'occasione per approfondire tematiche al centro del piano di ricostruzione dell'Ucraina come il ruolo degli investimenti su persone, sulle competenze, sui sistemi sanitari e sull'inclusione digitale per promuovere resilienza e crescita sostenibile.