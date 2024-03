Riciclo, Salvemini: "Italia modello eccellenza su differenziata

Roma, 6 mar. (askanews) - "L'Italia costituisce un modello di eccellenza nel recupero di imballaggi tanto che il nostro paese ha già raggiunto gli obiettivi di differenziazione assegnati dall'UE. Il nuovo Regolamento europeo non deve spaventarci, se può creare qualche difficoltà al sistema italiano, siamo perfettamente in grado di affrontarlo. Quella del riciclo degli imballaggi è una filiera che dobbiamo difendere e rafforzare, lavorando, come stiamo già facendo anche grazie al Pnrr, su temi quali la riduzione dei costi di trattamento della plastica, il miglioramento dei sistemi di raccolta, per aumentare la percentuale di riciclaggio dei rifiuti differenziati, l'aumento della percentuale dei rifiuti differenziati che viene inserita nel circuito dell'economia circolare. Anche i cittadini devono essere incoraggiati, dove non lo sono, ad un maggiore impegno nella differenziazione dei rifiuti domestici. A Lecce siamo passati in pochi anni dal 36% ad oltre il 70% di raccolta differenziata. Non ci sono ricette miracolose, ci vuole la capacità di siglare un patto di cittadinanza tra amministratori e comunità, perché la differenziata la fanno cittadini e le imprese che devono essere accompagnati da Comuni che credono in questi processi virtuosi".