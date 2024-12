Ricerca 2025 Marriott Bonvoy, le ultime tendenze turismo di lusso

Milano, 10 dic. (askanews) - La ricerca Marriott Bonvoy's Ticket to Travel 2025, dedicata ai futuri trend di viaggio, offre un quadro molto interessante sulle ultime novità nel settore luxury. Ne parliamo con Agnieszka Rog-Skrziniarz, Vice President - Luxury Brands, Europe, Marriott International. "Le tendenze del lusso ruotano attorno all'esplorazione olistica del mondo. La cosa positiva è che la ricchezza globale sta aumentando, il che significa che le persone vogliono viaggiare di più. In Italia, in realtà, il 38% degli interpellati durante la nostra ricerca di mercato ha affermato che farà più vacanze nel 2025 rispetto a quest'anno. Il 47% ha affermato che manterrà lo stesso numero di viaggi effettuati nel 2024. E quando si tratta di destinazioni, l'Italia è la destinazione numero uno per gli italiani, seguita da Spagna, Francia, Grecia, Portogallo. Ma poi ancora il 10% degli italiani sta pianificando di visitare il Nord e il Sud America", dichiara Rog-Skrziniarz.

Ci sono poi le nuove mete, come l'Oman, considerata la perla d'Oriente, con la sua magia e le sue meraviglie. Ma quali sono le altre?

"C'è un'altra tendenza del lusso che sta emergendo, riguarda - afferma - quelle destinazioni inesplorate. Quindi, i viaggiatori di lusso, che sono già stati a Parigi, Londra, hanno trascorso le vacanze alle Maldive, ora sono molto incuriositi dalle prossime destinazioni inesplorate, come Arabia Saudita, l'Azerbaijan, la Georgia. Ma per viaggiare lì, hanno bisogno di rassicurazioni, e sono molto più propensi a viaggiare verso quelle destinazioni inesplorate se c'è un hotel di lusso esistente sul mercato. Per noi è una conferma che la strategia che abbiamo intrapreso è quella giusta, perché abbiamo appena aperto proprietà in tutti quei paesi che ho appena menzionato".

Ma le delizie del lusso possono anche essere sotto casa. In piazzetta Bossi a Milano, a due passi dalla Scala.

"A gennaio dell'anno prossimo Casa Brera - ci dice Rog-Skrziniarz -entrerà a far parte del portafoglio Luxury Collection: Casa Brera è la quintessenza di uno stile di vita milanese. L'arredamento, il design degli interni di questo hotel rappresentano davvero ciò che rappresenta la Milano moderna, l'architettura e poi in cima a tutto questo le delizie dello chef Andrea Berton. Penso che tutto questo insieme crei un'esperienza avvincente, per non parlare della piscina sul tetto e del ristorante", chiosa.