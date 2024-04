Riapre al pubblico il bunker di Mussolini a Villa Torlonia a Roma

Roma, 4 apr. (askanews) - Il rifugio antiaereo e il bunker di Mussolini a Villa Torlonia, le due strutture sotterranee realizzate nei primi anni del secondo conflitto mondiale sotto al Casino Nobile, riaprono al pubblico dopo importanti lavori di restauro e sistemazione e con un nuovo allestimento multimediale, un percorso immersivo che dà al visitatore la sensazione di vivere un attacco aereo.

Federica Pirani, direttrice della direzione Patrimonio delle Ville Storiche: "Consideriamo che è un percorso che viene fatto in gran parte al buio con grandi suggestioni sia sonore che visive e l'uscita avviene in mezzo alla natura, in mezzo alle bellezze di Villa Torlonia", ha spiegato.

Il Rifugio antiaereo fu realizzato nel 1941 e utilizzato nel 1942 e 1943. I locali, rinforzati con uno spessore di 120 centimetri di cemento armato, erano dotati di porte antigas e di un sistema di depurazione e ricambio dell'aria.

Co-curatrice del progetto Annapaola Agati, responsabile dei Musei di Villa Torlonia per la Sovrintendenza capitolina: "Andava aperto perché é un pezzo della storia di questa villa, un pezzo molto importante della storia di Villa Torlonia, perché sappiamo che Benito Mussolini con la famiglia è rimasto qui a lungo, dal '29 al '43, quando appunto è stato destituito", ha raccontato.

L'ultima tappa del percorso è il bunker vero e proprio, a 6 metri di profondità, struttura blindata la cui costruzione iniziata nel dicembre 1942 rimase incompiuta dopo l'arresto di Mussolini il 25 luglio 1943.

Grazie all'impegno di Roma Capitale, Assessorato alla Cultura - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali torna così nuovamente fruibile un pezzo di storia di Roma, che rievoca, a oltre ottanta anni di distanza, una delle pagine più buie e drammatiche della città.

Inserito nel circuito dei Musei di Villa Torlonia, il Rifugio e il Bunker saranno aperti da venerdì 5 aprile con visite guidate per singoli e gruppi (fino a un massimo di 20 persone per turno) e scuole (massimo 30 studenti per turno).

Info e prenotazioni: 060608 (dalle 9.00 alle 19.00); www.museivillatorlonia.it e www.museiincomuneroma.it oppure direttamente presso le biglietterie del Casino Nobile, della Serra Moresca e di Technotown. Ingresso ridotto con la MIC card e con Roma Pass.