Renzi: Milano e Roma? Manifestazioni per Gaza non in contrapposizione

Milano, 6 giu. (askanews) -"Le due manifestazioni non sono in contraddizione. Ci sono sensibilità diverse, ci sono discussioni, polemiche, contrapposizioni però noi abbiamo un luogo in cui le due bandiere possono stare assieme e questa è la cosa più bella. Il futuro di queste terre è due popoli e due Stati e noi ci crediamo", lo ha detto Matteo Renzi, leader di Italia Viva, arrivando al Teatro Parenti di Milano dove è in corso la manifestazione "Due Popoli due Stati un destino", mentre domani è in programma a Roma una grande manifestazione di piazza per Gaza organizzata da Pd-M5S-Avs.

"Io non vi dico cosa manca alla manifestazione di domani, chiedetelo a quelli di domani. Nella manifestazione di oggi ci sono due popoli, due Stati, due bandiere, ci sono le voci degli ostaggi, dei palestinesi che vogliono liberarsi da Hamas, le voci dei custodi e dei frati francescani della Terra Santa, ci sono le voci della politica e di chi dice che bisogna rispettare il diritto umanitario a Gaza, come in ogni altro luogo del mondo. Sono molto contento ovviamente che siamo in tanti e che ci sia una collaborazione tra Italia Viva, Azione, Più Europa e Sinistra per Israele. Tutto assieme pensiamo che il governo italiano possa fare un po' di più, di meno è impossibile. Contemporaneamente se uscendo di qui avremo allargato le dimensioni del cuore avremo fatto un'opera a servizio di tutti", ha concluso.