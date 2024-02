Renzi (Iv): è un errore di Calenda se non si è fatto il Terzo Polo

Bologna, 9 feb. (askanews) - "È un errore di Calenda" se non si è riusciti a fare il Terzo Polo. "Pace, in bocca al lupo, ciascuno poi raccoglie i frutti di quello che fa". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione a Bologna del suo libro "Palla al centro".

All'incontro bolognese sono presenti alcuni ex esponenti di Azione passati negli ultimi mesi con Renzi. "Non si tratta di prendere" qualcuno da altri partito "o parlare di esodati" ha spiegato l'ex premier. "A me pare incredibile che di fronte a una grande opportunità come quella di fare il Terzo polo ci sia chi, segnatamente come dirigenti di Azione abbiano distrutto scientificamente la possibilità che il Terzo polo dava di essere un'alternativa sia alla destra che alla sinistra - ha detto il leader di Italia Viva -. E' un errore di Calenda, pace, in bocca al lupo, ciascuno poi raccoglie i frutti di quello che fa".