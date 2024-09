Renzi: da Sangiuliano indecorosa pagliacciata, si dimetta

Roma, 5 set. (askanews) - Quella di Sangiuliano "è un'indecorosa pagliacciata. Mi dispiace per lui ma soprattutto mi dispiace per le istituzioni. Quindici minuti di intervista: a questo punto diamo una direzione dei Tg a Maria De Filippi". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi, parlando con i giornalisti a margine di un'evento al Tempio di Adriano a Roma.

"La questione politica - ha aggiunto - è discutere di cultura, di come creare posti di lavoro, come evitare che i giovani laureati se ne vadano all'estero mentre noi abbiamo una vicenda che ormai è francamente indecente che va avanti da giorni e settimane. Noi abbiamo chiesto le dimissioni di Sangiuliano perché non è capace di fare il ministro della cultura, mi sembra del tutto evidente".