RemTech, Moretti: edizione andata oltre alle migliori aspettative

Ferrara, 20 set. (askanews) - "Ascoltando il parere di espositori, aziende, professionisti e istituzioni che hanno partecipato ai lavori di RemTech posso dire che questa edizione è andata oltre alle nostre migliori aspettative". Lo ha detto il presidente di Ferrara Fiere, Andrea Moretti, nella giornata conclusiva dell'Hub Tecnologico Ambientale giunto alla 18esima edizione.

"Questo è un evento in grande crescita, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo - ha proseguito Moretti - è il risultato di un lavoro che stiamo portando avanti da 18 anni e che ha avuto una spinta particolare negli ultimi quattro anni, nel post pandemia. E' un lavoro che sta premiando, ne vediamo i risultati e di questo siamo molto contenti. Abbiamo la consapevolezza che questo evento sia diventato un punto di riferimento a livello internazionale proprio per le tematiche che gli esperti possono trattare nel corso degli incontri".

"Il futuro di questa manifestazione è legato all'evoluzione dei temi che qua vengono trattati - ha concluso il presidente della fiera -. C'è un'evoluzione molto veloce. Ci sono esigenze nuove sulle quali lavorare e creare le soluzioni. Questa fiera avrà il compito di valorizzare al meglio questo tipo di lavoro per cui se questo tipo di studio, di analisi, di approfondimenti continuerà così, non ho alcun dubbio in merito anche il futuro della fiera: sarà assolutamente positivo".