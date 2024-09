RemTech Expo, importante collaborazione GBC Italia-Mase

Roma, 18 set. (askanews) - "Abbiamo due fattori da considerare, intanto il danno fatto per diventare un paese moderno e industrializzato. Danni che vanno riparati. Poi stiamo vivendo un momento di grande cambiamento climatico che determina la necessità di una serie di interventi di adattamento che impongono nuove tecnologie e tra queste anche quelle che ci permettono interventi edilizi per garantire il futuro alle nuove generazioni".

Lo evidenzia in occasione di RemTech Expo a Ferrara il ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin in un video commento della collaborazione in corso con Green Building Council Italia sui temi della rigenerazione edilizia sostenibile.

"L'importante lavoro che GBC Italia sta facendo lo fa grazie allo sforzo enorme del ministero guidato dal ministro Pichetto Fratin. Noi stiamo mettendo tutto il nostro sapere, i contenuti tecnici a favore del ministero affinchè si possa in un percorso virtuoso di collaborazione arrivare a fare bene la rigenerazione utilizzando i protocolli di sostenibilità che danno un resoconto immediato della qualità dell'investimento fatto e dei risultati ottenuti. Bene quindi questa collaborazione e cooperazione", aggiunge Capaccioli.