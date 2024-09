Remtech, Bruno (Arpa Puglia): premiato nostro lavoro di bonifiche

Ferrara, 19 set. (askanews) - Per l'impegno profuso quotidianamente nei "processi e progetti di transizione" e in particolare per la "bonifica delle discariche abusive" sul territorio regionale, Arpa Puglia ha ricevuto il premio Remtech4Transition Award. A ritirarlo è stato il direttore generale Vito Bruno nel corso della 18esima edizione RemTech Expo, l'Hub Tecnologico Ambientale in corso alla fiera di Ferrara.

"Da anni ci impegniamo sulle bonifiche col supporto della Regione - ha spiegato Bruno -. Lavori complessi che richiedono grande approfondimento e attenzione, ma grazie al lavoro di questi anni la Regione Puglia sta investendo e raggiungendo degli obiettivi significativi. Completando alcune opere di bonifica importanti come quella della discarica Micorosa, a Brindisi".

Un premio, ha ricordato Bruno, che è un riconoscimento "per il supporto dato alla Regione, al Commissario straordinario per la Bonifica delle discariche abusive" e per "il lavoro che si è fatto in questi anni. E' giusto che arrivi un premio noi felici di averlo conquistato".