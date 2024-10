Regionali, Giani: Iv? In Toscana consenso da tutto centrosinistra

Firenze, 31 ott. (askanews) - "Ritengo sia stato tracciato un percorso, di approfondimento programmatico, che possa consentire una larga maggioranza di centrosinistra con gli obiettivi chiari per riproporsi al governo nei prossimi cinque anni. Ho la consapevolezza, che mi fa piacere, che mi viene riconosciuto da molti che abbiamo lavorato bene e che dopo questi 4 anni i risultati li abbiamo portati a casa". Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha risposto a chi gli chiedeva conto dei rapporti con Italia Viva alla luce delle elezioni in Liguria e in vista delle elezioni regionali toscane del 2025.