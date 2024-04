Raoul Bova e Rocìo mascherati e in fuga in "Celebrity Hunted 4"

Roma, 30 apr. (askanews) - Raoul Bova e la moglie Rocìo Munoz Morales irriconoscibili con le parrucche, mascherati da cane e da gatto e alle prese con prove spericolate. In anteprima esclusiva una clip della quarta e nuova stagione di "Celebrity Hunted - Caccia all'uomo", su Prime Video dal 6 maggio con i primi tre episodi, seguiti dagli ultimi tre il 13 maggio.

I due ammettono di volersi "divertire", ma allo stesso tempo di voler vincere a tutti i costi promettendo agli avversari di giocarsela fino alla fine.

Il reality thriller Original italiano "Celebrity Hunted" vede otto personaggi famosi darsi alla fuga e cercare di non farsi catturare da un team di "cacciatori", tra suspense, adrenalina e comicità: in questa quarta edizione oltre a Raoul Bova e Rocìo ci sono Belen Rodriguez in coppia con la sorella Cecilia, i rapper Guè e Ernia e i comici Herbert Ballerina e Brenda Lodigiani.

Le "celebrità" fuggono in lungo e in largo per l'Italia nel tentativo di mantenere l'anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia sono alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker.