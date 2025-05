Rama si inginocchia a Meloni sul tappeto rosso del vertice Cpe

Tirana, 16 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a piazza Scanderbeg, nel cuore di Tirana, per partecipare alla sesta riunione della Comunità politica europea (Cpe). La premier è stata accolta, così come gli altri leader, dal primo ministro albanese Edi Rama su un tappeto rosso. Rama, noto per il suo stile di abbigliamento non conformista, con sneakers bianche e vestito scuro, si è inginocciato davanti a lei (come già avvenuto in altre occasioni). La premier, divertita, gli ha detto: "Lo devi fare quando siamo soli io e te".