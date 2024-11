Qualità vita: migliorano le città metropolitane, Milano prima

Milano, 20 nov. (askanews) - E' quella di Milano la provincia con migliore qualità della vita in Italia, seguita da Bolzano e Monza, secondo la nuova edizione dell'indagine annuale realizzata da Italia Oggi e Ital Communications, in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Chiudono la classifica Caltanissetta, Reggio Calabria e Agrigento. "Lo studio di Italia Oggi-Ital Communications si articola in 93 indicatori di base che raggruppano elementi quali il lavoro, gli affari, la sicurezza, l'ambiente, la giustizia - afferma Marino Longoni, condirettore di Italia Oggi -. Gli elementi che emergono quest'anno sono principalmente due: il distacco tra centro-nord e sud, dove emergono ampie sacche di disagio sociale e la conferma di un elemento già presente negli anni scorsi, cioè la crescita delle città metropolitane"

Il capoluogo lombardo si classifica nelle prime posizioni in diversi aspetti: reddito e ricchezza, sicurezza sociale, istruzione e formazione. Per il sindaco Giuseppe Sala "è un buon risultato, che dà morale e che ci dice che dobbiamo continuare a fare le cose che stiamo facendo e certamente meglio. Abbiamo delle problematiche che vedono tutti: certamente le case costano tanto, la sicurezza è un problema sentito. Ma qui avevamo i sindaci di altre città che pagano il problema sicurezza: Bolzano, capite? Quindi è evidente che il momento difficile". "Milano - prosegue - continua a confermarsi una città in cui il lavoro svolge un ruolo fondamentale. Si è visto dalle testimonianze degli altri sindaci che il welfare oggi è una spesa importante per tutti noi, perché i bisogni sono aumentati, ma se non produci ricchezza poi non lo sostieni. Credo che Milano da questo punto di vista continui ad essere considerato da tanti un territorio dove si possono sviluppare delle opportunità, ecco io credo che questa sia la cosa che sta continuando a funzionare a Milano".

All'evento "Viaggio nelle province italiane del benessere", che si è svolto alla Torre Velasca di Milano, è intervenuto anche Toni Purcaro, presidente di DEKRA Italia, sul tema della sicurezza stradale nelle città italiane. "Oggi siamo qui a commentare un rapporto sulla qualità della vita. La qualità nella mobilità è uno dei fattori fondamentali per migliorare la qualità della vita. Se è pur vero che la sicurezza stradale è la risultante di tre fattori: il comportamento umano, la tecnologia, l'infrastruttura, è pur vero che il 90% degli incidenti accade a causa del comportamento umano sbagliato e molte volte all'utilizzo dello smartphone. E' importante - prosegue - avere la consapevolezza di quello che accade nel momento in cui ci distraiamo alla guida di un'auto. Sulle nuove generazioni si potrebbero utilizzare strumenti di realtà virtuale, di realtà aumentata proprio per simulare che cosa potrebbe accadere. Quindi anche la formazione è importante per vedere se ci sono sempre i requisiti per il mantenimento della patente di guida. L'umano deve essere sempre al centro, altrimenti andiamo in una direzione in cui inserendo sempre più sistemi di guida connessa, la cosiddetta guida autonoma, togliamo alle persone la possibilità di guidare un veicolo".