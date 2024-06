Qatar: continuano gli sforzi per colmare divario tra Israele e Hamas

Milano, 21 giu. (askanews) - Il governo del Qatar assicura che continuerà i suoi sforzi di mediazione per "colmare il divario" tra Israele e il movimento palestinese Hamas e ottenere così un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani. "Gli sforzi continuano, ma finora non siamo arrivati alla formula che sembra più appropriata e più vicina a quanto presentato. Non appena ciò sarà fatto, comunicheremo con la parte israeliana per cercare di colmare il divario e raggiungere un accordo il più possibile il più velocemente possibile", ha detto a Madrid il premier del Qatar, lo sceicco

Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.