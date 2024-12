Putin sfida l'Occidente: "Provate a fermare il nostro Oreshnik"

Mosca, 19 dic. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito la sua minaccia di colpire Kiev con il nuovo missile balistico ipersonico russo, denominato Oreshnik, suggerendo un "duello ad alta tecnologia" tra l'Occidente e la Russia per testare le sue affermazioni secondo cui il missile è invulnerabile alle difese aeree. "Lasciate che stabiliscano un obiettivo da colpire, diciamo a Kiev, concentrino lì tutte le loro forze di difesa aerea e missilistica e noi lanceremo un Oreshnik", ha proposto il presidente nella sua conferenza stampa annuale trasmessa in televisione. "Per vedere cosa succederà".