Milano, 18 dic. (askanews) - Vladimir Putin ha presentato i documenti alla Commissione elettorale centrale russa, come candidato auto-nominato alla presidenza della Russia. Putin correrà quindi alle elezioni presidenziali russe che si terranno il 17 marzo 2024 come candidato indipendente, con un'ampia base di sostegno. La settimana scorsa il partito "Russia Unita", da lui fondato, gli ha dato un appoggio unanime per la sua ricandidatura.