Putin: eventuale operazione terrestre a Gaza avrà conseguenze gravi

Roma, 13 ott. (askanews) - Un'eventuale operazione terrestre israeliana a Gaza "è una questione complessa e dalle conseguenze assai gravi": lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, a margine del Consiglio dei capi di Stato della Comunità degli Stati indipendenti (Csi).

"Per dirla in termini alquanto semiprofessionali, l'uso di equipaggiamento pesante in aree residenziali è una questione complessa e dalle gravi conseguenze per entrambe le parti - ha detto - e senza equipaggiamento, è ancor più difficile effettuare le stesse operazioni. Il numero di vittime civili sarà inaccettabile".