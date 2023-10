Putin è arrivato a Pechino per il forum "One Belt, One Road"

Pechino, 17 ott. (askanews) - Il presidente russo Vladimir Putin è arrivato a Pechino per una visita di due giorni, dove interverrà all'apertura del forum "One Belt, One Road" e terrà una serie di incontri bilaterali, uno dei quali con il presidente cinese Xi Jinping. Lo riferisce il corrispondente della RIA Novosti.

L'aereo di Putin è atterrato all'aeroporto internazionale di Pechino Capitale. Come previsto, martedì 17 ottobre il capo di Stato russo inizierà con un colloquio con il presidente della Repubblica socialista del Vietnam Vo Van Thuong. Successivamente sono attesi altri incontri, anche con il primo ministro tailandese Settha Thaweesin .

Successivamente si svolgerà una cerimonia di incontro ufficiale tra il presidente cinese Xi Jinping e i capi delle delegazioni partecipanti al forum "One Belt, One Road", fotografie e un ricevimento. Putin prevede di intrattenere colloqui con il presidente della Mongolia, Ukhnagiin Khurelsukh , e il leader del Laos, Thongloun Sisoulith .

Il leader russo è stato invitato al forum One Belt, One Road come ospite principale. Putin sarà il secondo a parlare all'apertura del forum il 18 ottobre, dopo il presidente cinese Xi Jinping.