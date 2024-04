Putin: costretti a rispondere a attacchi Ucraina su impianti energia

Mosca, 12 apr. (askanews) - La Russia è stata costretta a rispondere agli attacchi dell'Ucraina contro gli impianti energetici russi, e le truppe russe si sono astenute dal farlo in inverno, ha detto il presidente russo Vladimir Putin.

"Abbiamo assistito di recente ad una serie di attacchi contro le nostre strutture energetiche e abbiamo dovuto reagire. Voglio sottolineare che, anche per ragioni umanitarie, non abbiamo attaccato in inverno, non volevamo lasciare gli edifici pubblici, gli ospedali ecc. senza alimentazione elettrica", ha spiegato Putin in un incontro con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko. Gli attacchi fanno parte del piano di smilitarizzazione e sono collegati al complesso militare-industriale dell'Ucraina, ha aggiunto Putin.