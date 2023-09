Putin: contro Trump una "persecuzione politicamente motivata "

Vladivostok (Russia), 12 set. (askanews) - I procedimenti legali in corso contro l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, accusato di numerosi capi di imputazione per aver cercato di sovvertire i risultati delle elezioni del 2020 da lui perse contro il democratico Joe Biden, sarebbero una "persecuzione politicamente motivata" ai suoi danni. A sostenerlo è il presidente russo Vladimir Putin, che lo ha detto intervenendo durante un forum economico organizzato nel porto dell'estremo oriente russo di Vladivostok. Sempre a Vladivostok è atteso anche il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, che Washington ritiene stia negoziando con Mosca un accordo per la cessione di armi alla Russia per la guerra in Ucraina.