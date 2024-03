Purcaro (Dekra): sharing e integrazione tpl per città più sicure e vivibili

Milano, 26 mar. (askanews) - Sicurezza e mobilità sostenibile al centro del dibattito "Il 'Sistema Auto' e la battaglia per l'ambiente. L'Unione fa la forza" del #ForumAutoMotive che si è svolto a Milano. All'evento ha partecipato Toni Purcaro Executive Vice President DEKRA Group e Presidente DEKRA Italia che ha parlato di soluzioni per rendere più sostenibile la mobilità.

"Sicuramente ridurre il numero di veicoli in circolazione sulle nostre strade, utilizzare lo sharing in maniera intelligente e avere una interconnessione e una sistematizzazione dell'utilizzo del trasporto pubblico locale con quello privato. In questo modo riusciremo non solo a ridurre il numero di veicoli sulle nostre strade, ma anche a rendere le nostre città più vivibili", ha detto Purcaro.

Per la sicurezza, i sistemi di assistenza alla guida aiutano ma l'uomo resta centrale: "Ad oggi, per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, oltre che la connettività con la tecnologia Adas, quindi i sistemi di supporto alla guida riducono del 50% gli incidenti. Quindi la tecnologia è importante, ma non dobbiamo pensare che basta sostituire l'uomo per avere le strade sicure e le auto da sole guidano meglio. L'uomo deve rimanere al centro perché è il soggetto dell'ultima scelta. Quindi mai dimenticare la centralità della persona".

Bene quindi il nuovo Codice della Strada che inasprisce pene e sanzioni e focus sulle revisioni considerando l'anzianità del parco circolante italiano. "Le revisioni ad oggi rappresentano il perno fondamentale per la verifica delle dotazioni di sicurezza dei veicoli, di tutti i veicoli. Quindi è importante considerare questo elemento. Ad oggi sarebbe opportuno sicuramente l'estensione delle revisioni anche alla parte di dotazione tecnologica ai veicoli elettrici, dove sappiamo che la batteria è la componente fondamentale", ha spiegato Purcaro.

Centrali anche la revisioni dei mezzi pesanti per le quali Purcaro auspica un'apertura ai privati come fatto con le auto che avrebbe il vantaggio di velocizzare e rendere più efficienti i controlli.