Pubblico-Privato, Morelli: fondamentale per sviluppo imprese

Roma, 24 ott. (askanews) - "Il giusto rapporto tra pubblico e privato, che sia un rapporto equilibrato, è fondamentale per la possibilità di sviluppo delle imprese, del mercato e chiaramente dell'offerta che il mercato stesso può dare ai nostri concittadini. Molto semplicemente significa matchare il legittimo interesse privato con il doveroso interesse pubblico e per l'ottenimento di migliori risultati per i nostri concittadini in qualità, efficienza e tempistiche".

Lo ha dichiarato Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPESS, in occasione del Convegno Nazionale di GBC Italia "Costruire il futuro: sostenibilità, finanza verde e AI al servizio dell'edilizia" oggi a Roma, a Palazzo Ripetta.