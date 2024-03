Pse, Schmit: sto con Mattarella, manganelli su ragazzi un fallimento

Roma, 2 mar. (askanews) - "Prendiamo ad esempio l'Italia. Il governo e l'estrema destra si oppongono a un salario minimo che garantisca condizioni di vita dignitose a chi ne ha più bisogno. I giovani, in particolare. Come a Pisa, si reprime la libertà dei nostri giovani di manifestare in sicurezza. Io sto con il presidente Mattarella. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento. Insieme contro la destra estrema". Lo ha detto o il nuovo 'Spitzenkandidat' (candidato di punta) del Pse, Nicolas Schmit, durante il suo intervento al Congresso elettivo dei socialisti europei a Roma.