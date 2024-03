Pse, Loefven: vergognosa la mancata condanna Meloni di Acca Larenzia

Roma, 2 mar. (askanews) - "Non è un falso allarme. Qualche mese fa qui a Roma i manifestanti di estrema destra facevano orgogliosamente il saluto fascista. Il fatto che il primo ministro del Paese potato al governo da varie forze non sia riuscita a condannare quell'adunata fascista (ad Acca Larenzia, ndr) è una cosa vergognosa. Normalizzare l'estrema destra significa mettere in pericolo tutto quello che abbiamo costruito insieme": lo ha detto il presidente del Pse, Stefan Loefven, aprendo a Roma il Congresso elettorale del Partito socialista europeo.