Proteste in Argentina contro le riforme sanitarie di Milei

Buenos Aires, 28 feb. (askanews) - Medici, infermieri e pazienti marciano a Buenos Aires "in difesa della salute pubblica" per protestare contro i licenziamenti del governo Javier Milei, il taglio dei finanziamenti ai programmi sanitari e i tagli all'assistenza medica. Per le strade della capitale argentina

Camici bianchi e striscioni con scritte come "Milei è un truffatore" e "Svuotare significa chiudere" erano presenti in una mobilitazione a cui hanno partecipato decine di organizzazioni sanitarie, sindacati di medici e infermieri, associazioni di pazienti e organizzazioni per i diritti umani, che scandivano slogan come "Non siate indifferenti, gli ospedali chiudono davanti alla gente".