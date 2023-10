Professioni, Benetti (Isnec): "Bene misure del governo su capitale umano"

Milano, 25 ott. (askanews) - Le previsioni normative a sostegno degli investimenti sul capitale umano nelle imprese riscuotono l'apprezzamento dei professionisti. Nel corso della tappa romanda del Salone dello Studente le proposte per le nuove norme e le potenziali ricadute sul mondo del lavoro sono state oggetto di alcuni incontri promossi dall'Istituto nazionale degli Esperti contabili. "Ci piace sottolineare come in questa Legge di Bilancio, e lo facciamo qui in questa kermesse fatta per i giovani e con i giovani, ci siano delle particolari attenzioni a quelli che sono gli investimenti in capitale umano - dice Andrea Benetti, direttore dell'Istituto nazionale Esperti contabili - Mi riferisco in particolare alla super deduzione per le nuove assunzioni nel 2024 sia per i redditi d'impresa, sia da lavoro autonomo. Una sorta di superbonus giuslavoristico del 120% al quale si aggiunge quello potenziato al 130% relativo a nuove assunzioni di giovani under 30 e giovani donne madri. Ecco queste previsioni normative ci sembrano un contributo di grande concretezza per quello che sarà il mercato del lavoro del 2024. E crediamo anche che gli esperti contabili quali professionisti possano avere un ruolo di grande rilievo nell'aiutare aziende imprese e professionisti che vogliono avvicinarsi e cogliere le opportunità offerte da queste nuove previsioni normative".

L'interesse dimostrato dai giovani partecipanti al Salone dello Studente verso le proposte e le prospettive offerte dalla professione di Esperto contabile è stato quest'anno particolarmente rilevante. I giovani si sono dimostrati in molti casi anche già consapevoli delle caratteristiche e delle opportiunità che questa professione offre. Tra le caratteristiche della professione considerate più attraenti da parte di ragazzi ci sono la flessibilità e l'equilibrio tra vista privata e lavoro: valori emersi e sottolineati anche nelle diverse sessioni di incontro svolte durante la manifestazione.

"Non c'è più il miraggio del posto fisso nelle aspettative dei giovani - conferma Anna Maria Belforte, coordinatrice per la Cassa nazionale di previdenza dei ragionieri e degli esperti contabili, Cnpr, per le iniziative al Salone dello Studente - Cercano piuttosto un equilibrio tra la vita privata e quella lavorativa. La professione dell'esperto contabile è una valida risposta. Inoltre le imprese in questa epoca di grandi cambiamenti, hanno bisogno di esperti che le sostengano nella loro evoluzione. E l''esperto conbaile è per loro il più valido aiuto in una stagione di cambiamento".