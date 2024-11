Prodotti a base vegetale consumati dal 70% delle famiglie in Italia

Milano, 15 nov. (askanews) - Non una semplice moda. I prodotti a base vegetale sono figli del nostro tempo e rispondono a un'esigenza del consumatore. Una scelta, nell'ottica di una dieta alimentare varia ed equilibrata. È quanto emerge dai dati dell'analisi commissionata dal Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food, all'Istituto di ricerca NielsenIQ.

I prodotti a base vegetale sono una scelta consapevole di chi fa la spesa, alla quale si è risposto portando in tavola qualità, versatilità, bontà e semplicità nella preparazione. Lo spiega Sonia Malaspina, Presidente del Gruppo Prodotti a base vegetale di Unione Italiana Food: "L'indagine conferma - afferma - che i prodotti a base vegetale sono consumati dal 70% delle famiglie italiane: è un dato importante. Inoltre ci dicono ancora che 12 milioni di italiani li consumano in maniera non occasionale. Quindi non si tratta di una moda passeggera, ma di una tendenza sempre in crescita che è irreversibile".

Malaspina aggiunge poi che il mercato 'vegetale' è cresciuto negli ultimi anni ed è destinato a svilupparsi ulteriormente perché questi prodotti incontrano e appagano le richieste di tanti consumatori.

Ben 13 milioni di famiglie italiane (51%) consumano "secondi vegetali", mentre 10,7 milioni (42%) acquistano "bevande vegetali". Del resto le polpette di melanzane, le panelle di ceci o le bevande alla mandorla fanno parte da sempre della nostra tradizione. Insomma, a tavola c'è posto per tutti e i dati emersi lo confermano.

Il consumo di prodotti a base vegetale, infatti, è vissuto da parte di un gran numero di nostri connazionali all'insegna di uno stile di vita alimentare vario ed equilibrato, che include anche le proteine animali: in media 2 famiglie italiane su 3 (66%) acquistano i prodotti a base vegetale "in alternativa" a quelli a base di proteine animali.

Una scelta sana? Lo chiediamo a Daniela Martini, professore associato dell'Università degli Studi di Milano:

"I prodotti a base vegetale - dice - sono caratterizzati generalmente da un buon contenuto di proteine vegetali e di fibra che troppo spesso consumiamo in quantità insufficiente all'interno della nostra alimentazione. Queste possono rappresentare quindi delle vere e proprie alternative che il consumatore può avere a disposizione per costruire una dieta che sia basata sulla varietà e che quindi possa essere più facilmente una dieta sana e anche sostenibile".