Primo weekend di No Borders Music Festival, i live tra le montagne

Laghi di Fusine (Tarvisio, UD, 22 lug. (askanews) - Il No Borders Music Festival, la storica rassegna musicale nel Tarvisiano giunta alla sua ventinovesima edizione, ha ufficialmente preso il via lo scorso fine settimana con i live di Morcheeba, Goran Bregovic, Kruder & Dorfmeister e Thievery Corporation che hanno entusiasmato le migliaia di spettatori che hanno raggiunto l'incantevole scenario dei Laghi di Fusine (Tarvisio, UD). Nel secondo weekend del Festival, all'attesissimo live acustico di Manu Chao in programma domenica 28 luglio (sold out), si aggiunge un nuovo appuntamento "segreto": con il Mystery Concert di sabato 27 luglio gli spettatori scopriranno il giorno del concerto chi salirà sul palco dei Laghi di Fusine e lo stesso sarà per l'artista che suonerà e che si metterà in gioco con un pubblico che non sarà espressamente il suo, ma più eterogeneo. Il mistero e l'attesa fanno di questo evento un unicum nel suo genere, rendendolo un vero e proprio momento straordinario. L'ingresso al Mystery Concert di sabato 27 luglio sarà gratuito, previa registrazione online su Ticketone.it. Circondati dalle Alpi Giulie, il No Borders Music Festival incarna alla perfezione la montagna, la natura e chi la vive.