Prima missione internazionale del presidente del Lazio Rocca in Etiopia

Roma, 30 ott. (askanews) - Prima missione internazionale del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in Etiopia. Tre gli obiettivi del viaggio, la candidatura di Roma a Expo 2030; la cooperazione economica in settori strategici per l'Etiopia come l'agroalimentare, l'industriale e il tecnologico, in cui il Lazio può fare la differenza; la ricostruzione degli ospedali danneggiati o distrutti in Tigray e nel Nord del Paese, alla quale la Regione Lazio contribuirà, in collaborazione con l'Università la Sapienza.

"Inizia oggi la mia prima missione internazionale da Presidente della Regione Lazio. Ho scelto l'Etiopia - ha detto Rocca - terra a cui sono molto legato che ha sofferto per conflitti troppi poco raccontati, ma che ora ha straordinarie possibilità di sviluppo e rilancio in tantissimi settori: industriale, tecnologico, agroalimentare. Ho voluto subito incontrare il ministro della Salute etiope, Lia Tadesse, per esplorare forme di collaborazione in ambito medico-sanitario e per la ricostruzione delle infrastrutture ospedaliere nelle aree colpite dal conflitto del nord del Paese", ha spiegato.

"Abbiamo anche affrontato temi legati a forme di scambio, in ambito economico e della formazione, tra aziende e università della nostra Regione e l'Etiopia. Dialogo, sviluppo e solidarietà: questo è il Lazio che fa e si fa conoscere anche a livello internazionale", ha concluso il presidente della Regione Lazio.