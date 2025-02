Presidente Scheinbaum annuncia accordo con Usa su rinvio dazi Messico

Roma, 3 feb. (askanews) - Gli Stati Uniti si sono detti d'accordo a rinviare di un mese l'inizio dei dazi sulle merci messicane. Lo ha annunciato la presidente messicana Claudia Sheinbaum durante una conferenza stampa. Nell'ambito di una serie di accordi tra i Paesi vicini, il Messico rafforzerà la sicurezza lungo la frontiera con gli Stati Uniti per combattere il traffico di droga, ha annunciato ancora Sheinbaum, mentre gli Usa si impegneranno a contrastare il traffico illegale di armi ad alta potenza verso il Messico.

(Donald Trump) "ha fatto diverse proposte. Alla fine abbiamo raggiunto questo accordo, l'accordo che è stato fatto per poter mettere più guardie nazionali al confine settentrionale per proteggere il confine e prevenire il traffico di droga, in particolare il traffico di fentanyl dal Messico agli Stati Uniti".

"Gli ho sempre detto che volevamo che sospendesse le tariffe da subito. Quindi, in questo caso, abbiamo raggiunto questo accordo ma gli ho anche spiegato la gravità della quantità di armi ad alta potenza che entrano in Messico dagli Stati Uniti. E che queste armi ad alta potenza che entrano illegalmente armano gruppi criminali e danno loro potenza di fuoco".

"Abbiamo chiesto che anche gli Stati Uniti aiutino il nostro Paese a prevenire il traffico di armi dagli Stati Uniti al Messico e siamo d'accordo".

"Gli ho detto allora di metterlo in pausa per un mese e sono sicura che in questo mese saremo in grado di avere risultati. Buoni risultati per il suo popolo, buoni risultati per il popolo del Messico. E questo è stato il risultato dell'accordo".