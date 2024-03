Presidente Colombia a dissidenti Farc: pace o fate la fine di Escobar

Roma, 21 mar. (askanews) - Il presidente colombiano Gustavo Petro ha invitato i dissidenti delle Farc ad accettare la pace, o, ha avvertito, "farete la fine" del re del narcotraffico "Pablo Escobar" ucciso dalla polizia nel 1993.

"Quelli che si trovano nell'EMC (Estado Mayor Central, dissidenti delle Farc, ndr) devono sapere che devono prendere una decisione subito. O prendono la strada di Pablo Escobar e lo Stato li affronterà, o seguono la strada del servizio del popolo e del progetto della vita, e lo Stato li accoglierà".

"E ora, lui (Ivan Mordisco, comandante dell'EMC, ndr) sta uccidendo i leader dei contadini, ora uccide il popolo, e parla di rivoluzione, ma che rivoluzione, non dice assolutamente la verità. Smettetela di usare il ricordo di Manuel Marulanda Vélez, che almeno ha osato fare una vera rivoluzione, è un trafficante vestito da rivoluzionario".

Il governo Petro e i dissidenti dell'EMC (Stato Maggiore centrale), che respingono l'accordo di Pace storico firmato nel 2016 con la guerriglia marxista, sono in trattative dalla fine del 2023. Dopo l'uccisione di un leader indigeno, il presidente ha sospeso in tre regioni del Paese la tregua in corso. Il 20 marzo, combattimenti tra l'esercito e elementi dell'EMC sono scoppiati nel sud-ovest del Paese, secondo quanto riferito sui social dai militari.