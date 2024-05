Presentato progetto GRAB, Donati: a breve i cantieri

Roma, 16 mag. (askanews) - Presentato al MACRO il libro sul GRAB. Il volume è curato dalla professoressa Lucina Caravaggi del Dipartimento di Architettura e Progetto, Sapienza Università Di Roma. Il progetto, in fase di pubblicazione, ha visto il sostegno della nostra realtà. Crediamo molto in quest'opera. Si tratta di un vero e proprio esperimento di progettazione partecipata, una sperimentazione estremamente utile e istruttiva. Nel video il commento di Anna Donati, presidente e amministratrice delegata di Roma Servizi per la Mobilità, che annuncia a breve l'apertura dei cantieri.