Presentato Calendario 2025 Aeronautica Militare: scatti mozzafiato

Milano, 25 ott. (askanews) - Dodici inediti scatti dei velivoli e del personale dell'Arma azzurra ai quali sono state abbinate parole e frasi "motivazionali" per rendere immediatamente evidenti i valori fondanti che da oltre cento anni caratterizzano l'agire quotidiano di tutto il personale dell'Aeronautica Militare.

Una presentazione "ad alta quota" quella del Calendario 2025 dell'Aeronautica Militare. È stato infatti il Belvedere Jannacci, al 31esimo piano del Grattacielo Pirelli di Milano, il luogo scelto per svelare in anteprima, davanti a ospiti prestigiosi, e presentare le pagine che accompagneranno i dodici mesi del prossimo anno, attraverso foto esclusive realizzate dalla Forza Armata in occasione di missioni operative, di attività di addestramento e di irripetibili momenti di vita della Forza Armata.

Il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di Squadra Aerea Luca Goretti: "Abbiamo cercato di inventare, di trovare delle frasi che siano frasi comuni, che possano avvicinare e far riflettere anche i giovani su determinati valori che andrebbero ripresi in maniera molto incisiva. Noi crediamo molto in questi valori e sono la base fondante della nostra forza, la nostra Aeronautica Militare e quindi abbiamo pensato perché non divulgare queste frasi, questi pensieri per far riflettere la gente che bene o male siamo come loro. Noi ancora una volta siamo tra la gente e chiediamo alla gente di darci una mano e apprezzare il nostro lavoro".