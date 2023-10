Presentata "Principi Attivi" a Teatro Santa Chiara

Roma, 28 ott. (askanews) - Sono più di 65 milioni gli animali domestici in Italia: una popolazione in crescita, ospitata da oltre il 42% delle famiglie, che colloca il nostro Paese al secondo posto in Europa per diffusione di animali da compagnia. Secondo i rapporti Censis ed Eurispes, sono soprattutto le coppie con figli e i nuclei familiari composti da un genitore con figli ad aver accolto uno o più animali.

Di questo tema hanno discusso gli ospiti della seconda puntata di "Principi Attivi", ciclo di eventi promosso da Boehringer Ingelheim Italia. Abbiamo parlato con Morena Sangiovanni, Presidente del Gruppo Boehringer Ingelheim Italia:

"Un tema importante è quello di continuare ad evolvere nella ricerca contro le parassitosi. È un tema molto importante per l'Europa, per l'Italia e insieme al riscaldamento climatico noi vediamo sempre una maggior presenza di insetti e parassiti, quindi sempre maggior rischio per animali e persone. Noi viviamo in questo momento una fase molto importante che vede il nostro governo impegnato nel recepimento di un regolamento europeo che modernizza il modo in cui vengono gestiti i farmaci veterinari. Bisogna aprirsi a più canali per la distribuzione di farmaci anti-parassitali senza obbligo di prescrizione".

Inoltre è intervenuto Marco Melosi, Presidente ANMVI (Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani):

"I nostri animali ormai fanno parte del nucleo familiare, condividiamo degli spazi sempre più stretti e quindi è importante tenere in salute i nostri animali. Serve un'adeguata prevenzione e un'adeguata cura, questo è fondamentale perché questo rapporto è sempre più stretto. L'approccio integrato è un concetto che deve far parte di tutti noi, la difesa dell'uomo è strettamente legata alla sopravvivenza dell'ambiente ed alla salute degli animali".

Secondo l'indagine 2023 "Inflazione e rincari" realizzata da ANMVI, la pandemia ha portato non solo ad un aumento degli animali domestici ospitati dalle famiglie italiane ma anche ad una maggiore consapevolezza riguardo all'importanza di tutelarne la salute.