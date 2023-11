Presbiopia, a Napoli il Forum 2023

Napoli,9 nov. (askanews) - Due giorni di lavoro intenso davanti al lungomare di Napoli. Il 5 e il 6 novembre il capoluogo campano ospita il "Forum Presbiopia" l'appuntamento dedicato a questa problematica visiva che richiama medici e specialisti da tutta Italia, giunto ormai alla sua quinta edizione. Al centro del dibattito di quest'anno, il lavoro congiunto che medici e ottici optometristi portano avanti ormai da anni per approcciare al cliente nel migliore dei modi possibili, tra avanzamenti scientifici, nuove tecniche e uno scambio di informazioni costante, come confermato dalla dottoressa Alessandra Barzaghi, Marketing Director Lenses Wholesale Italia EssilorLuxottica: "Per noi è un appuntamento fisso. Quest'anno per la prima volta c'è stato un dialogo costruttivo tra la classe medica e la classica degli ottici optometristi".

La ricerca resta la base del lavoro quotidiano, quello che impegna le grandi aziende del mercato come Zeiss a offrire sempre nuove e più avanzate strategie per venire incontro alle esigenze del paziente con presbiopia.

Elena Rubino, Head of marketing Zeiss Vision Care Italia, ha dichiarato: "L'importanza di questo forum è rappresentata dalla possibilità di riunire intorno ad un tavolo, in maniera concreta, tre ruoli fondamentali, ovvero l'industria, l'ottico optometrista e l'oculista. Questa iniziativa è utile per riportare le persone, soprattutto per coloro che hanno superato i 40 anni, a vedere al meglio".

Un evento, quello del forum, che è ormai appuntamento fisso e punto di riferimento per gli specialisti del settore, occasione unica per un incontro di tutte le parti che valorizzi l'attività congiunta e la soddisfazione del paziente presbite.