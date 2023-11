"Prendi il volo", il film d'animazione che spinge a viaggiare

Roma, 24 nov. (askanews) - Arriva il 7 dicembre al cinema, con anteprima il 2 e il 3, "Prendi il volo", il nuovo film di Illumination, creatori di "Minions" e "Cattivissimo Me". La paura dell'ignoto, la curiosità, il coraggio, la scoperta, sono al centro del divertente film d'animazione che ha per protagonista una famiglia di anatre. Il padre, Mack, è timoroso e vuole che la sua famiglia resti sempre nello stesso posto. La mamma, Pam, è più coraggiosa e insiste per intraprendere un viaggio verso mete lontane insieme ai due figli.

Pam e Mack sono doppiati da Serena Rossi e Francesco Scianna, che per la prima volta si è cimentato con un film d'animazione. "Succede una cosa stranissima: se lo porti troppo verso di te, a una verità, esce fuori la tua voce vera, vera, vera tua, che non si sposa per niente con quell'immagine. Però c'è un livello in cui diventavi improvvisamente anatra, con quegli occhi, con quella bocca" dice Scianna.

Serena Rossi non è nuova al doppiaggio e in qualche modo somiglia al personaggio a cui dà voce in "Prendi il volo": "Io sono coraggiosa nel mio lavoro, accetto sempre sfide nuove, mi stanca ripetere le stesse cose, mi lancio in televisione, doppiaggio, cinema, l'intrattenimento, cose mai fatte. Nella mia vita personale invece sono molto più quadrata".

E se il film mostra proprio come il viaggio, la conoscenza dell'altro, il confronto con ciò che non si conosce possano arricchire, lei dice: "Io non sono una che tende ad andare in vacanza, io tendo a fare i viaggi, perché insegnano tantissime cose, nuove culture, nuove religioni, nuovo cibo, nuova lingua. E da mamma di un bimbo che vive in una scuola anche internazionale stiamo cercando di mettere su un piccolo uomo con lo sguardo molto aperto".