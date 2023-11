Premio Angi, Beatrice Venezi: tornare a riempire i teatri

Roma, 28 nov. (askanews) - Alla conferenza stampa della sesta edizione l'importante presenza della testimonial del Premio Angi 2023 - Oscar dell'Innovazione di quest'anno, Beatrice Venezi, musicista e direttore d'orchestra pluripremiata e già menzionata tra i Forbes under 30 più influenti d'Italia.

"Sono stata molto colpita la prima volta che ho lavorato a Londra, arrivavano tantissimi a teatro con la partitura che seguivano nota per nota e anche persone con cestino e picnic, appena fatto nel parco. Una quotidianità di frequentazione del teatro che mi piacerebbe molto poter vedere e portare in Italia. L'obiettivo deve essere questo, tornare a riempire i teatri e a far sì che il teatro sia parte della quotidianità delle persone. Importante non solo per la consapevolezza di quanto sia grande il nostro patrimonio ma anche per l'educazione alla bellezza", ha sottolineato Venezi.