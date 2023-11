Premierato, Meloni: ampio consenso a Camere o decidono italiani

Roma, 10 nov. (askanews) - Sulla riforma costituzionale che prevede il premierato "cercheremo il consenso ampio necessario in Parlamento, però se non sarà possibile saranno gli italiani a doversi esprimere con un referendum". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo in videocollegamento all'assemblea nazionale della Cna.

"Sarete anche voi a dirci se mettere fine alla stagione dei giochi di palazzo, dei ribaltoni, delle maggioranze arcobaleno, dei governi tecnici, dei governi che durano massimo un anno e mezzo e di portare l'Italia nella terza Repubblica. Io confido che gli italiani non si faranno scappare questa occasione di realizzare la madre di tutte le riforme", ha concluso Meloni.