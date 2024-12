Premier Georgia: "Abbiamo vinto battaglia contro fascismo liberale"

Tbilisi, 6 dic. (askanews) - Il Primo Ministro della Georgia Irakli Kobakhidze ha rivendicato la vittoria in una "battaglia" contro l'opposizione filo-occidentale, anche se la crisi post-elettorale alimentata dalla sua sospensione dei colloqui con l'UE non ha mostrato segni di attenuazione. Tbilisi è stata travolta dai tumulti da quando il partito al governo "Sogno Georgiano", accusato dai critici di autoritarismo strisciante e di essere un'emanazione politica del regime russo, ha dichiarato di aver vinto le contestate elezioni di ottobre. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza per protestare denunciando frodi elettorali, con l'annuncio di Kobakhidze la scorsa settimana che Tbilisi, candidata all'Ue, non avrebbe cercato di aprire i colloqui di adesione fino al 2028, innescando una nuova ondata di manifestazioni di massa. Da allora, le proteste pro-Ue nella capitale Tbilisi hanno visto la polizia effettuare arresti e usare gas lacrimogeni e idranti contro i dimostranti.

Ma con una minore affluenza nelle ultime due notti e senza scontri tra dimostranti e polizia antisommossa, venerdì Kobakhidze ha elogiato le sue forze di sicurezza per aver "neutralizzato con successo la capacità di violenza dei dimostranti". "Abbiamo vinto un'importante battaglia contro il fascismo liberale nel nostro Paese", ha detto in una conferenza stampa venerdì, usando un linguaggio che ricorda il modo in cui il Cremlino in Russia prende di mira i suoi oppositori politici.

"Ma la lotta non è finita. Il fascismo liberale in Georgia deve essere sconfitto completamente e il lavoro per raggiungere questo obiettivo continuerà", ha detto Kobakhidze. Ha anche ripetuto la sua precedente minaccia di "completare il processo di neutralizzazione dell'opposizione radicale".