Powy presenta il proprio business core al Mapic Italy

Milano, 23 mag. (askanews) - Powy, società attiva dal 2021, con sede a Torino, operante nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture di ricarica pubblica per veicoli elettrici, ha l'obiettivo di contribuire alla crescita della mobilità sostenibile attraverso lo sviluppo di una vasta ed efficiente rete di ricarica per veicoli elettrici. Abbiamo parlato con Federico Fea, CEO di Powy:

"Powy è un operatore italiano che è stato capace di attrarre investimenti stranieri per circa 100 milioni di dollari, e che sta realizzando un network di ricarica per veicoli elettrici che sia pubblico ed alimentato da energia rinnovabile certificata. Il nostro network oggi raggiunge la quota di circa 2.000 punti di ricarica, vogliamo crescere sia in Italia, che Spagna e nel resto d'Europa. Quello che stiamo facendo è la creazione di un network che si differenzi per la qualità offerta, dando sia ai proprietari che gestori di location di prestigio una possibilità di garantire un nuovo servizio sostenibile, gratis, e naturalmente offrendolo anche ai clienti finali che possono ricaricare il proprio veicolo attraverso energia rinnovabile mentre fanno la spesa o altro".

Powy è presente a Mapic Italy a Milano con il proprio modello di business, per dialogare con i partner del mercato immobiliare commerciale presenti al salone. Ha poi concluso Federico Fea, CEO di Powy:

"Noi qui troviamo le prime due grandi categorie della nostra catena del valore: da un lato i proprietari delle attività dei muri delle attività, i gestori delle attività commerciali, in modo così da presentarci come una soluzione win-win nell'ambito della sostenibilità ed andare a creare maggiore valore al loro core business che sono le attività commerciali da un lato, e dall'altro il valore degli asset".

La mission di Powy dunque consiste nel creare un network europeo di punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici attraverso una piattaforma di stazioni di ricarica focalizzata sulla qualità dell'offerta.