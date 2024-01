Powandgo, l'Airbnb delle ricariche elettriche

Milano, 15 gen. (askanews) - Si potrebbe definire un Airbnb delle ricariche elettriche: Powandgo è una piattaforma che connette tramite una app gli utenti privati e le attività commerciali dotate di colonnine di ricarica con chi ha bisogno di ricaricare auto elettriche o ibride plug-in. La condivisione delle stazioni offre ai proprietari un introito limitando i costi per gli automobilisti, mentre la piattaforma consente di aggregare più colonnine private in un'unica interfaccia. Come ha spiegato Fabio De Nardi, founder e ceo della startup bresciana Powandgo: "Powandgo è la prima piattaforma al mondo di charge sharing, ovvero è una piattaforma che si basa sul concetto di sharing economy dove tutti gli utenti privati che hanno una colonina o una wall box la possono condividere con altri automobilisti che vogliono ricaricare. Qual è il vantaggio? Che andando a caricare da un privato, l'automobilista risparmierà nei costi di ricarica, perché i costi di ricarica di un privato sono inferiori rispetto alle ricariche pubbliche. Invece chi detiene la wallbox o la colonnina potrà decidere un prezzo e vendere il servizio di ricarica, quindi guadagnare qualcosa, quindi è un vantaggio diciamo per entrambi".

"Per un'attività pubblica è un doppio vantaggio - ha sottolineato - perché se io ho un ristorante posso essere più competitivo perché attirerò anche chi guida una macchina elettrica a mangiare da me e nel frattempo può caricare quindi è un po' un doppio business diciamo".

"Inoltre all'interno in Powandgo ci sarà la possibilità di trovare, che nel caso avessi bisogno di ricaricare urgentemente, chi mi possa prestare un po' della ricarica della loro auto. Quindi sarà anche proprio uno sharing di energia tra auto elettriche, questo per incentivare appunto le auto elettriche e anche per essere più green".

Powandgo è stata presentata al Ces di Las Vegas al padiglione italiano delle start up.