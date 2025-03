Ponte Morandi, ex ad Aspi: noi responsabili ma la colpa è altra cosa

Milano, 26 mar. (askanews) - "Ho parlato tanto, penso di avere detto tutto. Il tribunale è il luogo dove si parla di queste cose. Come ho detto anche oggi e avevo sottoscritto tempo fa, noi fin dall'inizio ci siamo sentiti responsabili perché avevamo la custodia di quel bene, ma la colpa è un'altra cosa, la colpa è quello che dovrà decidere il tribunale. Io ho dato il mio contributo alla ricostruzione degli eventi". Lo ha detto l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, parlando con i giornalisti dopo aver rilasciato per circa 5 ore dichiarazioni spontanee al processo per il crollo del ponte Morandi.