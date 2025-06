Iran, Araghchi: nessun colloquio con Usa finché Israele bombarda

Milano, 20 giu. (askanews) - In un'intervista alla televisione di stato, il Ministro degli Esteri Abbas Araghchi respinge qualsiasi negoziato con gli Stati Uniti, mentre Israele continua i suoi attacchi contro l'Iran. "Gli americani hanno ripetutamente inviato messaggi che chiedono seriamente negoziati. Ma abbiamo chiarito che finché l'aggressione non cesserà, non ci sarà spazio per la diplomazia e il dialogo", afferma Araghchi, che dovrebbe arrivare a Ginevra per colloqui con le sue controparti europee.