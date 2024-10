POLIMI Graduate School of Management nel segno del Purpose Day

Milano, 17 ott. (askanews) - Ampliare la conoscenza del purpose, analizzandone la diffusione nel contesto aziendale italiano. È questo il tema centrale della seconda edizione dell'evento Purpose Day, organizzato da POLIMI Graduate School of Management, un appuntamento annuale per esplorare il ruolo del purpose nelle strategie aziendali, come sottolineato da Josip Kotlar, Associate Dean for Strategic Projects di POLIMI Graduate School of Management.

Josip Kotlar, Associate Dean for Strategic Projects POLIMI Graduate School of Management, ha dichiarato: "Il Purpose Day è un'iniziativa promossa da POLIMI, la Graduate School of Management del Politecnico di Milano, per dar vita ad un forum di confronto che metta intorno al tavolo le esperienze e gli apprendimenti dei leader delle aziende italiane per innestare motivazione, cambiamento ed innovazione".

L'evento del 18 ottobre 2024 al Teatro Manzoni di Milano, con un parterre di speaker di primissimo ordine, pone l'accento su come il purpose possa diventare una leva strategica per l'innovazione e il cambiamento. Ma cos'è davvero il purpose?

"Significa invitare i manager ed i dipendenti delle aziende a riflettere sullo scopo delle proprie attività e cercare un significato per l'esistere dell'impresa" - prosegue Josip Kotlar - "Il purpose deve essere la stella polare dell'azienda, l'obiettivo più alto".

Durante il Purpose Day saranno presentati i risultati della ricerca dell'Osservatorio Purpose in Action della School of Management del Politecnico di Milano, di cui POLIMI Graduate School of Management fa parte. La ricerca, realizzata in collaborazione con BVA Doxa e OpenKnowledge, ha analizzato la diffusione del purpose all'interno delle imprese italiane, basandosi su una survey condotta su 785 manager aziendali, come raccontato da Cristina Liverani, Unit Manager di BVA Doxa: "Anche quest'anno abbiamo realizzato la ricerca a supporto dell'osservatorio e si è posto l'obiettivo di approfondire le dinamiche del purpose nelle aziende. Tra i risultati più importanti, il dato sulla misurazione del purpose all'interno delle aziende che va a coinvolgere solo il 17% delle imprese".

Dai risultati emerge che, nonostante il 51% dei manager riconosca l'impatto positivo del purpose sulla motivazione dei dipendenti, solo una minoranza delle aziende (32%) ha formalizzato un purpose. Inoltre, solo il 17% delle aziende misura il purpose con indicatori specifici, mentre il 36% lo fa in modo non sistematico.

POLIMI Graduate School of Management si afferma quindi come un punto di riferimento per le imprese e i manager che vogliono investire in modelli di business sostenibili e purpose-driven, con l'obiettivo di trasformare l'azione sociale in un elemento strategico per il successo aziendale.