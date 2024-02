Pnrr, Zampa: P.A. male su progetti e gare, formare giovani

Roma, 12 feb. (Askanews) - "Il Piano nazionale di ripresa e resilienza richiede competenze molto particolari. Ci sono ponti, viadotti, gallerie, costruzioni che collegano l'Italia. E richiedono competenze e professionalità. Le Pubbliche amministrazioni non sono in grado oggi di rispondere alla progettazione e alla preparazione delle gare d'appalto. Qui le università giocano un ruolo molto importante: devono formare i giovani, i giovani che poi saranno chiamati a operare nelle Pa con competenza e professionalità. Le Pubbliche amministrazioni dal canto loro devono essere attrattive, devono accogliere questi giovani con stipendi e formazione continua per poter rispondere alle esigenze del futuro. L'Italia è da ricostruire". Lo ha detto l'ingegnere Andrea Zampa, presidente e direttore tecnico di Fibre Net SpA e Fibre Net Holding, a margine della cerimonia di consegna della laurea magistrale ad honorem in Ingegneria civile, ricevuta dall'Università di Trieste.

Un riconoscimento, quello attribuito a Zampa, membro del consiglio di amministrazione di associazioni professionali e tavoli di lavoro del CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) e RILEM (International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures), "per il rilevante contributo fornito dalla ricerca sperimentale e nello sviluppo di strategie moderne basate sull'impiego di materiali compositi mirate alla riduzione della vulnerabilità sismica delle costruzioni esistenti in muratura".