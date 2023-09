Pnrr, Sangiuliano incontra sindaci Campania: cultura diritto diffuso

Roma, 20 set. (askanews) - "Crediamo che la cultura debba essere un diritto diffuso, non debba appartenere a ristrette elite e debba essere appunto diffusa su tutti i territori nei comuni grandi e nei comuni piccoli per questo abbiamo convocato qui al Ministero una riunione con i sindaci della Campania interessati all'attuazione del Pnrr cultura". Così, in un video, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che spiega: "Noi abbiamo uno stanziamento di circa 400 milioni di cui 59 milioni per il Progetto Borghi e contiamo in futuro di incrementare queste risorse con altre linee. I sindaci ci hanno fatto i complimenti per come il nostro Ministero li assiste e per come è vicino alle comunità della Campania affinché questo grande investimento vada a buon fine e porti una crescita della cultura perché cultura significa migliore qualità della vita dei cittadini".