Pnrr, ok alla quarta rata. Fitto: "Italia l'unico Paese in Ue"

Roma, 28 nov. (askanews) - "Oggi il nostro Paese ha avuto il via libera della Commissione

europea per la quarta rata. È un risultato importante, non solo perché siamo l'unico Paese in Ue ad aver raggiunto questo risultato, ma perché questo tiene fede agli impegni comunicati nei mesi scorsi". Lo ha detto il ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, in conferenza stampa dopo il via libera di Bruxelles al pagamento della quarta rata da 16,5 miliardi.

"Ritengo che la dichiarazione della Commissione Ue sia un segnale importante che sottolinea l'ottimo rapporto di collaborazione con l'Ue, abbiamo lavorato intensamente e mi fa piacere sottolineare che su questa collaborazione si sta costruendo una grande sfida che non riguarda solo il Governo ma l'Italia e l'Europa".