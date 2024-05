Pnrr, Meloni: Italia prima in Ue per obiettivi raggiunti, ora fase 2

Roma, 27 mag. (askanews) - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha presieduto a Roma, a Palazzo Valentini, la prima riunione della Cabina di coordinamento del Pnrr a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e il prefetto di Roma Lamberto Giannini.

"L'Italia è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr" ha detto Meloni. "Oggi - ha aggiunto - entriamo nella Fase 2, la più importante, quella della concreta attuazione delle riforme e della messa a terra di tutti gli investimenti strategici". Per questo, ha detto, è "fondamentale rendere più efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi e favorire le sinergie tra amministrazioni e soggetti attuatori.

Sono oltre cento le Cabine di coordinamento Pnrr presso le Prefetture, istituite con decreto legge del marzo 2024.